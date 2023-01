„Wie geht‘s deinem Vater?“ Haaland böse beleidigt

Fußball-Profis werden ja nicht immer nur gefeiert - was aber Erling Haaland sich beim Manchester-Derby von den United-Fans anhören musste, ist mehr als grenzwertig. In Anspielung an ein „legendäres“ Foul, das Haalands Vater einst - ebenfalls in einem Manchester-Derby - kassierte, beleidigten sie den Super-Striker vom Lokalrivalen übel.