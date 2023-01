ManUnited gegen ManCity ab 13.30 Uhr LIVE

So verfuhr er auch im Streitfall Ronaldo. Dass Ten Hag den portugiesischen Superstar zunehmend auf der Bank ließ, führte zum Zerwürfnis. Nach einem aufsehenerregenden TV-Interview, in dem Ronaldo den Klub und seinen Trainer scharf kritisierte, war seine Zeit im Old Trafford abgelaufen. Ten Hag dürfte es nur recht sein. Denn der 37-Jährige wurde zunehmend zum Problem. Seit dessen Abschied Richtung Saudi-Arabien gab es für Manchester in der Liga drei Siege sowie Erfolge im FA Cup und Ligacup.