Rote Granden sorgen für Aufsehen

„Die SPÖ hat ein Führungsproblem“

„Das ist abenteuerlich“, sagt Politikanalyst Peter Plaikner. Man könne auch nicht das Burgenland mit dem Proporzsystem in Niederösterreich vergleichen. Plaikner sieht Schnabl wie die SPÖ generell zurzeit irrlichternd unterwegs. Dies schlage sich auch in Umfragen nieder. „Die SPÖ hat ein Führungsproblem.“ Man müsste versuchen, im linken Spektrum zu fischen. „Stattdessen funktioniert es so: Die FPÖ springt etwa in der Asylfrage, die ÖVP springt hinterher, die SPÖ als Dritte irgendwann.“