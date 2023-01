Wohnhaus steht in Brand: Pensionist verletzt

Einen Kachelofen eingeheizt hat am Samstag ein 83-Jähriger in Weitensfeld. Vermutlich wegen eines Rauchrückstaus entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung und in Folge ein Brand. „Eine Frau alarmierte die Einsatzkräfte“, gibt Friedrich Monai von der FF Straßburg bekannt. „Das Wohnzimmer und die Küche sind stark beschädigt.“