So soll Kärnten ein Weinbauland werden

In der Landwirtschaftlichen Fachschule in St. Andrä wurde am Samstag der 21. Kärntner Weinbautag abgehalten. Neben der Auszeichnung von 14 Absolventen, die einen der zahlreichen Kurse im Lavanttaler Obst- und Weinbauzentrum der Landwirtschaftskammer (LK) belegt haben, stand vor allem die derzeitige Lage des heimischen Weinanbaues im Fokus.