Jetzt wird‘s endlich wieder richtig Winter

Endlich auch in Graz Schnee?

Eine Kaltfront aus Norden trifft in der Steiermark auf ein Italientief und wird Neuschnee bis in tiefere Lagen bringen. Sogar die Landeshauptstadt könnte zum ersten Mal in diesem Winter „angezuckert“ sein. Von rund fünf Zentimeter Neuschnee in mittleren Lagen von den Fischbacher Alpen bis Deutschlandsberg spricht Ubimet-Wetterfrosch Martin Tempelin.