Betriebe buhlen schon um Lenzing-Mitarbeiter

Kosten in Höhe von rund 70 Millionen € müssen pro Jahr eingespart werden, was auch den Abbau von Jobs nötig macht. Rund 150 Mitarbeiter müssen daher allein am Standort in Oberösterreich gehen - eine Entscheidung, die Fasererzeuger Lenzing der Belegschaft noch vor Weihnachten mitteilte. Eine Bescherung, auf die man gerne verzichtet hätte. Doch wie geht’s nun weiter? Bis Ende März werden bereits die ersten Trennungen vollzogen, parallel dazu werden in der Belegschaft auch Freizeit- und Urlaubsguthaben reduziert. Ein Sozialplan wurde im Dezember abgesegnet.