Erstmals Dschihadistinnen in Tunesien verurteilt

Informationen für Angriff weitergegeben

Laut dem Radiosender Mosaique FM wohnte eine der jetzt verurteilten Frauen in der Nähe von Majdoubs Eltern. Sie soll Informationen über dessen Besuche weitergegeben haben. Die Mitglieder der dschihadistischen Gruppe wurden laut Medienberichten am Dienstag in Tunis zu Haftstrafen zwischen drei und 25 Jahren verurteilt. Eine weitere Angeklagte sei freigesprochen worden. Der Justizminister weigerte sich, weitere Informationen zu dem Fall bekannt zu geben.