Frau zündete mit Baby im Arm Sprengstoffgürtel

Tunesien immer wieder Ziel von Extremisten

Seit Jahren verüben Extremisten immer wieder Anschläge in Tunesien; dutzende Menschen wurden dabei getötet. Meist bekannte sich der IS zu den Angriffen. Im März vor knapp einem Jahr starb ein Polizist, als zwei Selbstmordattentäter sich in der Nähe der US-Botschaft in Tunis in die Luft sprengten. Im März 2015 wurden 21 Touristen und ein Polizist getötet, als Bewaffnete das Bardo-Museum in der Hauptstadt angriffen. Drei Monate später wurden 38 Touristen, darunter zwei Deutsche, bei einem Angriff auf ein Hotel in der Küstenstadt Sousse getötet.