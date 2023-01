Zumtobels Innovation: Digitales Pflegesystem

Martin Zumtobel hat in seinem Unternehmer-Leben schon viel gemacht, jetzt aber wird es wieder ganz spannend: Der ehemalige Verbrauchermarkt-König („Familia-Märkte“ in Österreich) hat über seine Holding in Liechtenstein mit „Smart Liberty“ eine höchst erfolgreiche Firma im digitalen Pflegebereich hochgezogen.