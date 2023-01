Kranke Hundebabys in Graz auf der Straße verkauft

Eine 22-jährige Bosnierin und ihre Mutter (42) standen am Dienstag in Graz wegen Tierquälerei, Urkundenfälschung und Betrugs vor Gericht. Sie haben vermeintlich gesunde, geimpfte und gechipte Welpen an gutgläubige Kunden verkauft. Dass die Tiere überlebten, ist wohl ein Wunder.