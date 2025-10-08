Vorteilswelt
Demenzkranker starb

Tödliche Verwechslung in Kärntner Pflegeheim

Kärnten
08.10.2025 06:00
Pflegekräfte leisten Schwerstarbeit – aber unter welchen Bedingungen? Ein Drama in einer ...
Pflegekräfte leisten Schwerstarbeit – aber unter welchen Bedingungen? Ein Drama in einer Kärntner Einrichtung endet nun vor Gericht.(Bild: Birbaumer Christof)

Nicht die Arbeit einzelner Pflegefachkräfte steht hier auf dem Prüfstand, sondern die Organisation im Pflegealltag: Denn in einer Kärntner Einrichtung wurde nach einem dramatischen Todesfall Alarm geschlagen – und die Staatsanwaltschaft hat nach umfangreichen Ermittlungen Konsequenzen gezogen und eine Anklage eingebracht.

0 Kommentare

Es ist ein besonders tragischer Fall, der sich in einer Pflegeeinrichtung in Kärnten zugetragen hat und für Entsetzen sorgt: Ein demenzkranker Bewohner des Heimes hatte in der offenen und für ihn zugänglichen Küche beim Geschirrspüler eine Flasche gesehen, hatte Durst, setzte an, trank einen großen Schluck – und erlitt durch das Spülmittel so schwere Verätzungen, dass der Mann an den Folgen dieser folgenschweren Verwechslung verstarb!

Porträt von Kerstin Wassermann
Kerstin Wassermann
Krone Plus Logo
Demenzkranker starb
Tödliche Verwechslung in Kärntner Pflegeheim
