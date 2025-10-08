Tödliche Verwechslung in Kärntner Pflegeheim

Nicht die Arbeit einzelner Pflegefachkräfte steht hier auf dem Prüfstand, sondern die Organisation im Pflegealltag: Denn in einer Kärntner Einrichtung wurde nach einem dramatischen Todesfall Alarm geschlagen – und die Staatsanwaltschaft hat nach umfangreichen Ermittlungen Konsequenzen gezogen und eine Anklage eingebracht.
Es ist ein besonders tragischer Fall, der sich in einer Pflegeeinrichtung in Kärnten zugetragen hat und für Entsetzen sorgt: Ein demenzkranker Bewohner des Heimes hatte in der offenen und für ihn zugänglichen Küche beim Geschirrspüler eine Flasche gesehen, hatte Durst, setzte an, trank einen großen Schluck – und erlitt durch das Spülmittel so schwere Verätzungen, dass der Mann an den Folgen dieser folgenschweren Verwechslung verstarb!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.