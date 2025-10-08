Tödliche Verwechslung in Kärntner Pflegeheim

Es ist ein besonders tragischer Fall, der sich in einer Pflegeeinrichtung in Kärnten zugetragen hat und für Entsetzen sorgt: Ein demenzkranker Bewohner des Heimes hatte in der offenen und für ihn zugänglichen Küche beim Geschirrspüler eine Flasche gesehen, hatte Durst, setzte an, trank einen großen Schluck – und erlitt durch das Spülmittel so schwere Verätzungen, dass der Mann an den Folgen dieser folgenschweren Verwechslung verstarb!