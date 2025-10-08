Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Richtiger Zeitpunkt“

Spanischer Europameister verkündet Karriereende

Fußball International
08.10.2025 06:35
Jordi Alba (l.) mit Sergio Ramos
Jordi Alba (l.) mit Sergio Ramos(Bild: AFP/PATRIK STOLLARZ)

Jordi Alba hat sein Karriereende bekannt gegeben. Wie der Spanier auf seinen Social-Media-Kanälen erklärte, werde er noch in diesem Jahr seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Nach Sergio Busquets verliert Lionel Messi somit einen weiteren langjährigen Wegbegleiter bei Inter Miami.

0 Kommentare

„Das war eine wohlüberlegte Entscheidung, über die ich lange nachgedacht habe. Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen und nach so vielen anspruchsvollen Jahren im Profifußball die Zeit mit meiner Familie in vollen Zügen zu genießen“, so Alba in einem dreiminütigen Video.

Der Katalane stammt aus der Jugend des FC Barcelona, zu dem er nach fünf Jahren in Valencia 2012 als Profi zurückkehrte. Bis 2023 blieb der Linksverteidiger den „Blaugrana“ treu, ehe er sich 2023 Inter Miami anschloss, wo er unter anderem auf seine ehemaligen Barca-Kollegen Messi und Busquets traf.

Nach Sergio Busquets (r.) verlässt nun auch Jordi Alba Inter Miami.
Nach Sergio Busquets (r.) verlässt nun auch Jordi Alba Inter Miami.(Bild: AFP)

Auf Nationalteamebene schaffte es Alba auf 93 Länderspiel-Einsätze, 2012 krönte sich der mittlerweile 36-Jährige in Kiew zum Europameister.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.386 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
125.391 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
118.252 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1619 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1073 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
964 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Mehr Fußball International
„Richtiger Zeitpunkt“
Spanischer Europameister verkündet Karriereende
Krone Plus Logo
Trotz Stars wie Yamal:
Schiri steht bei diesem Mann immer im Mittelpunkt!
Es brodelt in Madrid
Real-Coach Xabi Alonso droht, Kabine zu verlieren
Champions League
Naschenweng kassiert mit Bayern böses Debakel
Österreichs Gegner?
Stankovic: „Gibt kein Nackerpatzl mehr im Fußball“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf