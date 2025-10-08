Spanischer Europameister verkündet Karriereende

Jordi Alba hat sein Karriereende bekannt gegeben. Wie der Spanier auf seinen Social-Media-Kanälen erklärte, werde er noch in diesem Jahr seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Nach Sergio Busquets verliert Lionel Messi somit einen weiteren langjährigen Wegbegleiter bei Inter Miami.
„Das war eine wohlüberlegte Entscheidung, über die ich lange nachgedacht habe. Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen und nach so vielen anspruchsvollen Jahren im Profifußball die Zeit mit meiner Familie in vollen Zügen zu genießen“, so Alba in einem dreiminütigen Video.
Der Katalane stammt aus der Jugend des FC Barcelona, zu dem er nach fünf Jahren in Valencia 2012 als Profi zurückkehrte. Bis 2023 blieb der Linksverteidiger den „Blaugrana“ treu, ehe er sich 2023 Inter Miami anschloss, wo er unter anderem auf seine ehemaligen Barca-Kollegen Messi und Busquets traf.
Auf Nationalteamebene schaffte es Alba auf 93 Länderspiel-Einsätze, 2012 krönte sich der mittlerweile 36-Jährige in Kiew zum Europameister.
