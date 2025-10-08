Spanischer Europameister verkündet Karriereende

„Das war eine wohlüberlegte Entscheidung, über die ich lange nachgedacht habe. Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen und nach so vielen anspruchsvollen Jahren im Profifußball die Zeit mit meiner Familie in vollen Zügen zu genießen“, so Alba in einem dreiminütigen Video.