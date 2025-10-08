Real-Coach Xabi Alonso droht, Kabine zu verlieren

Tuchel verzichtet

Ebenfalls unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten: Jude Bellingham. Nach seinen Schulter-Problemen ist der Engländer wieder zurück am Platz, schaffte es in fünf möglichen Spielen jedoch erst einmal in die Startformation. Der Mangel an Spielminuten wirkte sich auf Englands Nationalteampläne aus, Teamchef Thomas Tuchel verzichtet in den beiden Länderspielen gegen Wales und Lettland auf Bellingham.