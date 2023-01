Frauen in Afghanistan müssen Geschäfte schließen

Taliban seit August 2021 wieder an der Macht

Die Taliban, die seit August 2021 wieder an der Macht sind, stehen international vor allem wegen ihrer massiven Beschneidung von Frauenrechten in der Kritik. So sind Mädchenschulen ab der siebenten Schulstufe in weiten Teilen des Landes geschlossen, auch der Universitätsbesuch ist seit Dezember für Frauen tabu.