Zieht Teuerung wie Covid? Spannung vor Linzer Demo

In sozialen Medien wird für den Aufmarsch – zeitgleich findet auch einer in Wien statt – geworben. Die Route führt vom Taubenmarkt über die Landstraße via Energie AG und Bulgariplatz vor die Türen der Linz AG. Dass der heutige Mittwoch ein regulärer Arbeitstag ist, könnte doch potenzielle Kundgebungsteilnehmer abhalten.