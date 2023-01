Tödlicher Crash im Tunnel: Alko-Lenker verurteilt

Lkw-Fahrer kam nicht zur Verhandlung

Am Steuer des Autos saß ein 51-jähriger Oststeirer, der mit seinem Nachbarn und guten Freund am Heimweg von einem Skitag in Obertauern war. Er war betrunken und hielt deutlich zu wenig Abstand. Am Dienstag musste sich der Mann nun wegen grob fahrlässiger Tötung in Graz vor Gericht verantworten. Der ebenfalls angeklagte ungarische Lkw-Fahrer - er hatte die Tankanzeige missachtet - erschien nicht zur Verhandlung.