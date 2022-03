Alkolenker fuhr ungebremst auf Lkw - Beifahrer tot

Da fehlen einem die Worte. Wieder kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf den steirischen Straßen, wieder war Alkohol im Spiel. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war am Donnerstag gegen 22.17 im Gleinalmtunnel in Richtung Graz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mann auf einen, am ersten Fahrstreifen abgestellten, defekten Lkw auf.