Glasner-Schützling kritisiert DFB-Teamchef Flick

Dann geht er mit Hansi Flick in die Kritik. „Wenn ich Mario einlade, muss ich wissen, wie ich mit ihm umgehe“, stellt Rode klar. „Dass er kein Spieler ist, der für die letzten zehn Minuten etwas reißen soll, sondern einer, der sich von Anfang an in die Mannschaft einfügen kann.“ Zweimal kam Götze als Joker zum Einsatz, insgesamt spielte er lediglich 34 Minuten in Katar.