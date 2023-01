Brisante Details nach Bergung von „Pannen-Heli“

Es war also doch nicht nur eine „kleine Panne“: Der am Samstag aus der Tiroler Axamer Lizum per Tau abtransportierte Christophorus 1 ist beim Landeversuch abgerutscht. Beim geglückten Versuch, den Heli zu retten, wurde ein System am Hubschrauber überlastet. Durfte die Bergung bei laufendem Skibetrieb überhaupt stattfinden?