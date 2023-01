Kiew: Über 500 Russen in 24 Stunden ausgeschaltet

„Wir halten stand“

Abwehrwillen demonstrierten auch ukrainische Soldaten in Bachmut in einem am Samstag aufgenommenen Video (siehe Tweet unten). Darin bekräftigten sie, dass Bachmut und Soledar weiter in der Hand der ukrainischen Streitkräfte seien. Trotz russischer Mörserangriffe und Temperaturen um -16 Grad halte man die Stellung. „Die Hände sind ein bisschen kalt, aber wir halten stand“, sagt ein Soldat.