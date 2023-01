Mit einem Kinderfahrrad in die weite Welt

Vor allem im asiatischen Raum möchte man künftig noch mehr präsent sein. Mit der in Hongkong beheimateten Jebsen Group, ein auf Handel und Logistik spezialisierter Milliardenbetrieb, holt man sich dafür einen zusätzlichen Investor an Bord. Dieser soll mit 15 Prozent an „woom“ beteiligt sein und mit seinem Know-how bei Markteintritten und Expansionen im asiatischen Raum künftig einen wichtigen strategischen Partner darstellen.