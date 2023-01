Gequält, geschunden, ausgebeutet!

Skandale in Betrieben

Aber auch in der industriellen Massentierhaltung reiht sich derzeit ein Fall an den anderen, zum Leidwesen der gesamten Bauernschaft. Rinder, die bis zum Hals in ihren Exkrementen sitzen oder Hühner (Bild oben), die in großen Hallen einfach achtlos zertreten oder überfahren werden. Bei diesen Bildern würde Gandhi wohl nur die Stirn runzeln können.