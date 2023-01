Landesrätin Pawlata will Rollenbilder verändern

Was sind die wichtigsten Problematiken?

Wir sind mitten in der Teuerungswelle, das betrifft alle Ressorts. Außerdem sind die neuen Zahlen zum Thema Armut gekommen: Jeder siebente Tiroler muss an der Armutsgrenze leben oder ist sogar schon darunter, das ist eine massive Zahl. Dass man da etwas dagegen unternehmen muss, ist klar, das sollte an erster Stelle stehen. Dazu haben wir den Teuerungsrat, das ist meiner Meinung nach ein gutes Mittel. Da kommen natürlich verschiedene Positionen zusammen, wobei meine Position als Sozialreferentin eine sehr gewichtige ist. Wenn man die Basis der Gesellschaft - also jene, die für wenig Geld arbeiten und sich das Leben wirklich nicht mehr leisten können - nicht mehr berücksichtigt, dann weiß ich nicht, wohin das führen soll.