Geplante Erleichterung für burgenländische Pendler

Über Ebreichsdorf nach Wien

Ein Projekt betrifft jene Nordburgenländer, die über Ebreichsdorf nach Wien reisen: Nachdem die Linie Pottendorf bis Jahresende vollständig zweigleisig ausgebaut sein soll, damit Züge effizienter, öfter und schneller fahren können, will man die Schleife Ebenfurth (NÖ) überdenken. Derzeit verhält sich die Sache dort so: Der Zug rollt in den Bahnhof ein. Der Lokführer muss aussteigen, alle Waggons im Freien passieren, am anderen Ende wieder einsteigen und den Bahnhof in dieselbe Richtung verlassen, aus der er gekommen ist. Dadurch beträgt der Aufenthalt rund zehn Minuten – Zeit, die man einsparen könnte, wenn der Zug in einem Stück durchfahren würde. Für Herbst ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen, ob der Umbau realisierbar ist.