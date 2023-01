Unfall im Schlepplift ++ Begräbnis von Ex-Papst

Ein Snowboarder konnte sich am Kreischberg in der Steiermark nicht mehr am Schlepplift halten und verletzte vier Personen, als er die Liftspur bergab rutschte. Und: Mit einem bewegenden Trauergottesdienst ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. am heutigen Donnerstag zur letzten Ruhe geleitet worden. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am Donnerstag, dem 5. Jänner, mit Stefana Madjarov.