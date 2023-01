Chirurg konnte Hand nach Horror-Unfall retten

Bis es weh tut

Aktuell steht viel Training am Tagesprogramm des 39-Jährigen. „Weil momentan die Kapazitäten für Physiotherapie-Termine fehlen, mache ich viel zu Hause.“ Hauptaugenmerk liegt auf dem Bewegen der Finger und der Muskel. „An manchen Tagen kann ich trainieren, bis es weh tut. An anderen ist es gleich zu Beginn zu viel“, so Seiller, der freilich gelernt hat, viele Tätigkeiten mit der linken Hand durchzuführen.