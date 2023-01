Ex-Teamspieler De Jong neuer Oranje-Sportdirektor!

Der frühere Vize-Weltmeister Nigel de Jong wird Sportdirektor beim niederländischen Fußball-Verband (KNVB)! Der 38-Jährige ist in dieser Funktion auch für die Leitung der Nationalteams zuständig, gab der KNVB am Mittwoch bekannt. Das einstige Raubein tritt die Nachfolge von Nico-Jan Hoogma an. Dieser hatte seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängert.