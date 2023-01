Jeden Tag eine HIV-Neudiagnose in Österreich

Diagnose oft erst, wenn Immunsystem versagt

Knapp 42,5 Prozent der Betroffenen erfahren sogar erst in einem sehr fortgeschrittenen Stadium von ihrer Erkrankung, klärt die Aids Hilfe auf. Eine späte Diagnose kommt dabei vor allem bei Menschen über 50 Jahren sowie nicht aus Österreich stammenden Personen vor. Im Jahr 2021 war etwa jede fünfte Person zum Zeitpunkt der Diagnose über 50 Jahre alt. In Europa erfolge jede zweite HIV-Diagnose sogar erst in einem Stadium, in dem das Immunsystem bereits versage, so die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits im Jahr 2020.