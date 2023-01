Klöbl: „Man muss ihm wertfrei entgegenblicken“

Die Wiener Austria hat einen neuen Trainer gefunden, gleichzeitig ist es der achte, deutsche Übungsleiter am Verteilerkreis. Michael Wimmer übernimmt bei den Veilchen als Cheftrainer, auch dahinter wird ein wenig umstrukturiert. In der ersten Pressekonferenz mit dem 42-Jährigen kommen immer wieder die Begriffe mutig und frech zur Aussprache - jene Merkmale eines Spielstils, den die Violetten in die Tat umsetzen wollen. „Krone“-Redakteur Peter Klöbl weiß um die heikle Situation in Wien-Favoriten, betont aber auch, dass „man ihm wertfrei entgegenblicken muss“.