Hinteregger, Kalajdzic: Wimmer kann Österreich

„Sinn und Zweck bleibt das Toreschießen“

Beim ersten gemeinsamen Training heißt’s erstmals kennenlernen, auch den neuen Assistenztrainer, den er mitbringt. Und in weiterer Folge, „die Spielweise in die Mannschaft hineinzubekommen“. Diese sei, „früh in Ballbesitz zu kommen. Sinn und Zweck bleibt aber das Toreschießen.“ Zum Frühjahrsauftakt steht mit der Heimpartie gegen Klagenfurt gleich ein Finalspiel um die Top Sechs an: „Ich hatte sieben Finalspiele in Stuttgart, die bin ich gewohnt.“ Erst danach würden die Ziele „neu definiert“ werden. Ziel sei klarerweise, „international zu spielen“ - so Wimmer und Ortlechner unisono.