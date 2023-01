Jugendlicher (14) bei Skiunfall schwer verletzt

Mann verletzte sich bei Sturz

Auch in der Skiwelt Wilder Kaiser in Söll sorgte am Montag ein gestürzter Skifahrer (58) für einen Einsatz des Rettungsteams. Der Mann dürfte mit bei der Abfahrt auf einer steilen Stelle zu Sturz gekommen und gegen eine gesicherte Schneelanze gekracht sein. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.