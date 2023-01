63 russische Reservisten im Donbass getötet

Tote und Verletzte unter Trümmern

Wie berichtet, hatte das ukrainische Militär in der Neujahrsnacht mit Raketen angegriffen. Laut Medienberichten sollen sich russische Reservisten, die durch die angeordnete Teilmobilmachung einberufen wurden, zu einer Neujahrsfeier in dem Gebäude versammelt haben. In sozialen Netzwerken waren Bilder und ein Video von den Überresten eines völlig eingestürzten Gebäudes zu sehen. Unter den Trümmern wurden Tote und Verletzte vermutet.