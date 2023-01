Harry: Gnadenlose Abrechnung mit William und Kate

Kate immer mehr Ziel von Attacken der Sussexes

Dass nun auch Kate immer mehr ins Zielfeuer der Attacken der Sussexes gerät, deutete sich also schon in der Netflix-Serie an. Darin erklärte Harry zudem, dass ihm missfallen habe, dass seine Frau Meghan im Vergleich zur Prinzessin von Wales stets in ein schlechtes Licht gerückt wurde. „Es gab etwa 25 Beispiele. Die gleiche Sache in der gleichen Zeitung, das gleiche schulterfreie Kleid“, erklärte der 38-Jährige vor laufenden Kameras. Kate sei in der britischen Presse stets als gute, Meghan als schlechte Herzogin gezeichnet worden. „So berichten sie über sie und so über sie“, fuhr Harry fort. „Wer diesen Unterschied nicht sieht und nicht versteht, warum so berichtet wird, dem kann ich auch nicht helfen. Sorry, echt nicht.“