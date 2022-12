„Ich habe mich selbst nie so wichtig genommen!“

„Krone“: Herr Herdina, für Sie beginnt am 1. Jänner ein neuer Lebensabschnitt als Pensionist. Wird es für Sie als Top-Manager eine Vollbremsung von 100 auf null oder wartet der viel zitierte Unruhestand?

Herdina: Nein, es wird keine Vollbremsung. Ich habe eine Menge Hobbys und auch eine lange Liste, die meine Frau abgearbeitet haben will (schmunzelt). Es fängt an mit Fensterbalken am Haus und geht weiter im Gewächshaus im Garten unseres Hauses auf der Innsbrucker Hungerburg. Ich habe mir auch eine Holzbearbeitungsmaschine gekauft und bin gerade dabei, eine Werkstatt einzurichten.