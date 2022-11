Durch Maßnahmen: Ötztal profitiert von Kraftwerk

Der Bau eines Kraftwerkes ist ohnehin schon ein Kostengigant, mit den in der UVP definierten Ausgleichsmaßnahmen legt die Tiwag noch einige Prozent drauf. „Rechnet man GKI und Kühtai zusammen, investieren wir 170 Millionen in die Natur“, erläuterte Tiwag-Chef Johann Herdina gestern in Längenfeld beim Lokalaugenschein einer solcher Maßnahme. Im Ortsteil Dorferau wird die Ötztaler Ache gerade renaturiert, ihr Korsett wird breiter. „Durch die Aufweitung des Gewässerbettes werden naturnahe Uferböschungen entstehen, Flora und Fauna können sich ausbreiten“, erklärte Projektleiter Klaus Feistmantl.