Alexander Speckle wird neuer TIWAG-Bauvorstand

Große Zukunftspläne und aktuelle Vorhaben

Mit 1,6 Milliarden Euro will die TIWAG in den nächsten fünf Jahren in den Ausbau erneuerbarer Erzeugung von Strom und Wärme sowie in die erforderliche Infrastruktur investieren. Im Kühtai hat die TIWAG aktuell Österreichs größte Kraftwerksbaustelle in Betrieb. Mit dem Ausbau der Innstufe Imst-Haiming sowie dem Kraftwerk Tauernbach in Osttirol stehen die nächsten Großprojekte vor der Tür. Das Gemeinschaftskraftwerk Inn und das Kraftwerk Tumpen-Habichen befinden sich unterdessen kurz vor Fertigstellung und werden noch heuer ans Netz gehen.