In Sportgastein von Valerie süßest verführt

Darauf lässt auch die Kundenfrequenz im Valeriehaus schließen. Es ist das einzige Restaurant im Wintersportmekka. Die zwei Dutzend Liegestühle mit Blickrichtung Sonne sind bereits in Beschlag genommen. Auch auf der Sonnenterrasse im Schnee wird emsig Vitamin D getankt. Und in der Küche wuselt es längst wie in einem Ameisenhügel. Die frühen Langläufer, Tourengeher, Skifahrer und Schneewanderer lechzen nach Energie.