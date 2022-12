Ein feinstes Weihnachtsgericht für unter fünf Euro

Schön langsam sehen Robert Rübsam und seine Andrea Licht am Ende des Pandemietunnels. Covid hatte den Start in St. Jakob am Thurn hoch über Elsbethen um ein halbes Jahr verzögert, der Umsatzersatz belief sich auf: null Euro. Nun weiß das lange in der Spitzengastronomie tätig gewesene Paar exakt, in welche Richtung sie mit dem Schützenwirt zielen wollen.