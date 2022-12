Eine Weihnachtsleckerei von der Burg Mauterndorf

Eier trennen, Eigelbe in Schüssel mit Zucker verrühren, wenn Zucker aufgelöst ist, Mascarpone und Amaretto (oder Alternative) unterrühren. Eiweiß mit Prise Salz steif schlagen, unter Mascarpone-Ei-Mischung (vorsichtig!) heben. Mascarpone-Creme ca. 30 Minuten kühlen. Kaffee in tiefen Teller geben, jeden Spekulatius nach und nach zuerst in den Kaffee tunken, dann nebeneinander in Auflaufform legen. Spekulatius mit Mascarpone-Creme bedecken, diesen Vorgang dreimal wiederholen, 10-12 Kekse zerbröseln, über Tiramisu streuen. Tiramisu in Lagerkühlung geben. Beim Portionieren heißes, feuchtes Messer verwenden.