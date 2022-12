Erste Mieter ab Sommer in Vorzeige-„Sozialprojekt“

Die ersten 100 Wohnungen ab September 2023 beziehbar

„Von dieser Einbindung der Mieter bereits in der Planungsphase hatten auch die Architekten viele neue Erkenntnisse gewonnen“, erinnert sich GWG-Chef Nikolaus Stadler, während er zusammen mit Geschäftsführerkollege Wolfgang Pfeil, SP-Planungsstadtrat Dietmar Prammer und der „Krone“ für einen Lokalaugenschein über die Baustelle an der Ing.-Stern-Straße schlendert. In vier Bauetappen werden insgesamt 400 Wohnungen errichtet. Im kommenden Sommer werden die ersten 100 – davon 28 altersgerecht – an die künftigen Mieter übergeben. Darunter viele Neue. Eine überraschende Wende, wie Wofgang Pfeil erzählt: „Die meisten der damaligen Anwohner haben ihre Ersatzwohnungen lieb gewonnen und wollen gar nicht mehr zurück.“