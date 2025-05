Szenarien zum Wochenende: Falls am Sonntag …

In der vorletzten Runde am Wochenende können sowohl im Kampf um den Meistertitel als auch gegen den Abstieg Entscheidungen fallen. Sturm gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) bei Rapid und könnte danach als alter und neuer Meister feststehen. In der Qualifikationsgruppe am Samstag (17.00 Uhr) könnte der Abstieg von Austria Klagenfurt feststehen.