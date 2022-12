Kollision von zwei Autos: 26-Jährige verletzt

Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Weiz lenkte gegen 16 Uhr ihren Pkw auf der B64 von Gleisdorf kommend in Fahrtrichtung Weiz. Zur selben Zeit wollte eine 68-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, mit ihrem Pkw von Albersdorf kommend in Richtung Gleisdorf in die B64 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 26-Jährige wurde in das LKH Graz eingeliefert, die Feuerwehr Albersdorf stand mit 18 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.