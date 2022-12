Selbstständige Mjam-Boten klagen über Mini-Löhne

Fahrradboten, die für den Lieferdienst mjam Essen und Lebensmittel zustellen, sehen sich oft widrigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt, berichtet das „Ö1-Mittagsjournal“. Die Boten sind oft zehn Stunden an bis zu sieben Tagen die Woche im Einsatz. Der ORF verweist auf einen Fahrer, der auf 50 bis 60 Euro am Tag - also fünf bis sechs Euro pro Stunde - komme.