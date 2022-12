Habau: Der Aufstieg zum Zwei-Milliarden-Konzern

Folge: „Im laufenden Geschäftsjahr bis nächsten März rechne ich mit einem Gruppen-Umsatz von 1,85 Milliarden Euro, mit Schick kratzen wir daher an der Zwei-Milliarden-Grenze.“ Damit wird sich der oberösterreichische Familienbetrieb binnen zehn Jahren verdoppelt haben. Klammheimlich ist die Habau so zum viertgrößten heimischen Baukonzern aufgestiegen. „Wir sind halt nicht so bekannt wie Strabag oder Porr, aber unsere Kunden kennen uns. Ein Börsegang ist deshalb nicht geplant.“ Finanziell ist man solide aufgestellt („wir wollen 3,5 Prozent verdienen dürfen“).