Warum Sie jetzt keine Wäsche waschen sollten

Ein paar Fettspritzer am Pullover, die Krawatte in Sauce gedunkt, auf einen Weihnachtskeks gesetzt - gerade nach den Feiertagen türmen sich die Wäscheberge. Seit vielen Generationen hält sich aber hartnäckig der Aberglaube, in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester keine Wäsche waschen zu dürfen. Ansonsten könnte etwa der Tod eines Angehörigen herbeigeschworen werden. Aber alles der Reihe nach.