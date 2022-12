Bulle spielt zukünftig gegen Real und Barcelona

Der Mittelfeldspieler konnte sich in der Mozartstadt nie wirklich durchsetzen, auch weil er oft verletzt war. Insgesamt absolvierte der 24-Jährige nur neun Spiele für den Meister und erzielte dabei ein Tor. Der Malier war mehrere Male ausgeliehen, spielte unter anderem für St. Pauli und die New York Red Bulls. Zukünftig duelliert sich Diarra jetzt mit Real Madrid und Barcelona in der spanischen Primera Division. Bei Cadiz unterschrieb er einen Vertrag bis 2027.