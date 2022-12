Cher heizte Gerüchte um Verlobung mit Toyboy an

In der Talkshow von Kelly Clarkson hatte sich Cher selbst über den großen Altersunterschied lustig gemacht: „Auf dem Papier sieht das einfach nur albern aus! Aber wir verstehen uns großartig und er ist wirklich fantastisch. Ich würde nie so etwas über einen Mann sagen, wenn er das nicht verdient!“ Was die 76-Jährige an Edwards am besten findet: „Er ist sehr zuvorkommend, sehr schlau und er ist wirklich witzig. Außerdem finde ich ihn sehr gutaussehend!“