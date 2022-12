„Landesvater“ brachte Packerln zu zwei Halbwaisen

Rechnende Polizistin

Gerhard schlägt vor, ins Wohnzimmer zu wechseln. „Darf ich mitgehen? Ihr müsst’s aber vorgehen, weil allein trau’ ich mich nicht“, scherzt Thomas Stelzer - und schön langsam bricht das Eis. „Was willst du denn einmal werden?“, fragt er Anna. „Tierärztin oder Polizistin“, lautet nach kurzem Zögern die Antwort. „Und welches Fach in der Schule magst du besonders?“, will er weiter wissen. „Rechnen“, betont Anna. „Wir brauchen eh viele Frauen in der Technik“, freut sich der Landeshauptmann.