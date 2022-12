Darum kämpfte Nadal bei Messi-Triumph mit Tränen

Tennis-Star gerührt

„Messi hat mich als Liebhaber und Nostalgiker des Sports glücklich gemacht. Dass jemand so Großes noch den größten Titel holte, der ihm noch fehlte, mit all seiner Bedeutung für Argentinien, hat mich gerührt. Das war emotional“, erklärte die aktuelle Nummer zwei der Tenniswelt. Als der Stürmer dann in der Verlängerung das dritte Tor erzielte, seien Nadal sogar Tränen in die Augen getreten.